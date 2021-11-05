Служба безпеки викрила полковника ЗСУ з російським громадянством, що шпигував на користь ворога

Контррозвідка Служби безпеки України викрила полковника Збройних сил України – командира одного з підрозділів, секретоносія з найвищою формою допуску, який має громадянство Російської Федерації та несанкціоновано накопичував таємні військові документи.
Про це в п’ятницю, 5 листопада, інформує пресцентр СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлені та вилучені жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, зокрема з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.
Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 Кримінального кодексу України “Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості”, у рамках якого встановлено наявність у вказаного військовослужбовця ЗСУ контактів з чинними військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим.
Тривають подальші слідчі дії, в рамках яких перевіряється версія про збір ним вищезазначених відомостей за завданням спецслужб РФ.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
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