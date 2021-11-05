Російські окупанти обстріляли Причепилівку з 120-мм артилерії

На Луганщині російсько-окупаційні війська у п’ятницю, 5 листопада, обстріляли позиції українських захисників поблизу Причепилівки, відкривши вогонь з мінометів 120-мм калібру.
Про це інформує пресцентр ООС у фейсбуці.
“Упродовж поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі підрозділів Об’єднаних сил залишилися незмінними.
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