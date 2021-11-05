Президент відзначив 9 військових державними нагородами. У списку – офіцери артилерії

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами дев’ятьох українських військовослужбовців.
Відповідний указ глави держави опублікувано у п’ятницю, 5 листопада.
Зазначається, що військові отримали свої нагороди “за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку”.
Відтак, Зеленський нагородив:
Орденом Данила Галицького:
Медаллю “За військову службу Україні”:
Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня:
Медаллю “Захиснику Вітчизни”:
Додамо, що йдеться, ймовірно, про артилеристів, які отримали свої нагороди з нагоди дня професійного свята, яке відзначалося 3 листопада.
Так, полковник Дмитро Храпач – це командир 27-ї реактивної артилерійської бригади.
Майор Вячеслав Баранович, як відомо з відкритих джерел, станом на 2019 рік був командиром протитанкового артилерійського дивізіону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
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