Pfizer заявила про успішні випробування пігулок від COVID-19

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Американська фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила проміжні результати другої фази випробувань своєї експериментальної пігулки від COVID-19, заявивши, що її вживання зменшує ризик госпіталізації або смерті до 89%.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю, 5 листопада, на офіційному сайті компанії.

“Проміжний аналіз, зроблений відповідно до графіку, показав зниження ризику госпіталізації або смерті у зв’язку із захворюванням на COVID-19 на 89% порівняно з прийомом плацебо серед пацієнтів, які починали отримувати лікування впродовж трьох днів після появи симптомів”, – зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що такого ефекту вдалося досягти при поєднанні експериментального препарату, відомого під назвою PF-07321332, з невеликою дозою ліків від ВІЛ “Ритонавір”.

Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла назвав обнадійливі результати досліджень “справжньою зміною правил гри” у глобальних зусиллях щодо припинення пандемії.

“Ці дані підтверджують, що наш кандидат на пероральний противірусний препарат, якщо його схвалять регуляторні органи, може врятувати життя пацієнтів та зменшити тяжкість протікання COVID-19, а також запобігти дев’яти із десяти госпіталізацій”, – наголосив керівник Pfizer.

Компанія оприлюднила лише загальні результати другої з трьох фаз досліджень та пообіцяла надати для рецензії американському регулятору докладну інформацію.

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