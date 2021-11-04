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Засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Про це у четвер, 4 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства”, – сказав Кулеба, якого цитує “Інтерфакс”.

Кулеба наголосив, що Комісія відновить роботу після декількох років перерви та стане драйвером розвитку відносин України та США. За його словами, це втілення домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена під час їхніх переговорів 1 вересня у Білому домі.

“Українська дипломатія системно розвиває досягнення вересневого візиту президента до США, під час якого наші країни підписали 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики”, – наголосив Кулеба.

Міністр пояснив, що нова Хартія стратегічного партнерства буде практичним документом, який відповідає загальним викликам, які наразі стоять перед Україною та США; вона створить рамку подальшого розвитку відносин між країнами, посилить їхню єдність в умовах російської агресії та активного розвитку України, започаткує напрями поглиблення двосторонніх відносин.

“Готовність Вашингтона до нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна має довіру і є одним із ключових партнерів США в Європі”, – сказав міністр.

Кулеба розповів, що на порядку денному засідання Комісії стратегічного партнерства будуть питання оборони України, протидії російській агресії, економічного розвитку України, зміцнення української енергетичної безпеки, залучення американських інвестицій в Україну, спільна боротьба з кіберзагрозами та змінами клімату, підтримка Сполученими Штатами подальших внутрішніх трансформацій.

“Сполучені Штати визнають досягнення України у напрямі реформ, і про це йшлося під час зустрічі Ентоні Блінкена (держсекретаря США – ІФ) з президентом, він особливо відзначив останні реформаторські зусилля та запевнив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть президента у його роботі щодо реформування країни”, – зазначив він.

Міністр сказав, що 2021 рік стане новою точкою відліку для України та США.

“Ми залишили позаду період турбулентності, тепер ми ведемо системну роботу над зміцненням та поглибленням нашого стратегічного партнерства”, – зазначив він.

Глава МЗС України звернув увагу на те, що цей рік показав безпрецедентну інтенсивність контактів між Києвом та Вашингтоном. Останнє свідчення цього – переговори цього тижня президентів Зеленського з Байденом та Блінкеном у Глазго під час Конференції ООН щодо зміни клімату.

“Наступного тижня ми зафіксуємо цей новий рівень відносин у новій Хартії. Це буде черговий результат нашої системної роботи”, – наголосив Кулеба.

Міністр особливо відзначив, що з безпекою України безпосередньо пов’язана й економіка, тому посилення співпраці зі США це також позитивний сигнал для інвесторів та всіх, хто прагне вкладати кошти в Україну, розвивати довгострокові інвестиційні проекти.

“Зрештою, більше інвестицій в Україну – це більше робочих місць у нашій державі, це більші зарплати наших громадян”, – резюмував глава МЗС України.

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