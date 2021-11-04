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За числом смертей від коронавірусу Україна друга в Європі і третя у світі

04/11/2021 09:36

Україна утримує тверде друге місце в Європі за числом щоденних смертей від наслідків коронавірусу.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Відповідно до зібраної статистики, за вчорашню добу (3 листопада), в Україні померли 720 осіб, і це менше лише за показник Росії (1189).

Далі з помітним відривом ідуть Румунія (449), Велика Британія (217), Німеччина (184), Болгарія (135) та Польща (124).

А в таких великих країнах, як Франція та Іспанія – лише по 39 летальних випадків за день.

Якщо брати показники всього світу, то на першому місці за добовим числом смертей від COVID-19 стоять США – 1436, друга – Росія, третя – Україна.

За кількістю нових хворих за добу (23,4 тис.) Україна на шостому місці у світі та третя в Європі.

Попереду – США (75,6 тис.), Британія (41,3 тис.), Росія (40,4 тис.), Туреччина (29,7 тис.), Німеччини (26,4 тис.).

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