ВМСУ ведуть освоєння серійних машин комплексу “Нептун”

В Одесі Інститут Військово-Морських сил України провів курс лідерства для курсантів п’ятого року.

В його рамках відбулись практичні заняття по освоєнню серійних машин протикорабельного ракетного комплексу “Нептун”, що уже встановлені на шасі Tatra, інформує пресслужба Інституту ВМСУ.

Під час практичних занять майбутні офіцери українських ВМС виконали низку завдань – розгортання комплексу, приведення його в бойове положення, підготовка до використання за призначенням, проведення “електронних” пусків по морських цілях.

Читайте також:

Повітряні сили ЗСУ показали ефектний випуск військових льотчиків під пісню “Батько наш Бандера”