СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3006463 +27377
Летальні випадки:
70146 +699
Одужали:
2479138 +12464
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14658956 (+72918). Оновлено: 08:12 04.11.2021
Home / Військо / ВМСУ ведуть освоєння серійних машин комплексу “Нептун”

ВМСУ ведуть освоєння серійних машин комплексу “Нептун”

04/11/2021 20:34

В Одесі Інститут Військово-Морських сил України провів курс лідерства для курсантів п’ятого року.

В його рамках відбулись практичні заняття по освоєнню серійних машин протикорабельного ракетного комплексу “Нептун”, що уже встановлені на шасі Tatra, інформує пресслужба Інституту ВМСУ.

Під час практичних занять майбутні офіцери українських ВМС виконали низку завдань – розгортання комплексу, приведення його в бойове положення, підготовка до використання за призначенням, проведення “електронних” пусків по морських цілях.

Читайте також:
Повітряні сили ЗСУ показали ефектний випуск військових льотчиків під пісню “Батько наш Бандера”

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні відкрили понад 1000 справ через підробку COVID-сертифікатів

Із початку 2021 року правоохоронці відкрили 1 062 кримінальних провадження щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. 120 таких справ було скеровано до суду. Про це інформує відділ комунікації...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse