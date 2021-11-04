В Україні вперше конфіскували авто за несплачені штрафи

В Україні правоохоронці вперше конфіскували автомобіль за несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху – суттєве перевищення швидкості.

Про це в четвер, 4 листопада, повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у фейсбуці.

“Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. Два епізоди”, – написав урядовець.

Він зазначив, що порушником виявився 32-річний іноземець.

Раніше у Міністерстві юстиції поінформували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби.

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