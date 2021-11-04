У Нікополі на території храму ПЦУ відкрили меморіал “Борцям за волю і свободу України”

У Нікополі Дніпропетровської області відкрили пам’ятник “Борцям за волю і свободу України”.
Його освячення відбулося в середу 3 листопада, повідомляє Nikopolnews.
Меморіал встановили на території нового храму ПЦУ імені Петра Калнишевського, що на вулиці Івана Богуна. Відкриття приурочили до 25-річчя створення Нікопольського благочиння Української церкви, яке відзначається 3 листопада.
На кам’яній плиті у формі карти України зображений козак. Ліворуч від нього державний Герб і надпис: “Борцям за волю і свободу української держави”. А справа хрест і під ним надпис: “Вічна слава безсмертно хоробрих, які кличуть на подвиг живих”.
За останній час відкрили памятники Борцям за волю України та загиблим на війні з Росією у П’ятихактах, Дніпрі, Жовтих Водах. Готуються проєкти памятників для інших міст Січеславщини – Синельникове та Новомосковськ.
Партнером у цих проєктах виступають органи місцевої влади та благочиння Дніпровської єпархії ПЦУ.
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