У Нікополі на території храму ПЦУ відкрили меморіал “Борцям за волю і свободу України”

Фото: Nikopolnews

У Нікополі Дніпропетровської області відкрили пам’ятник “Борцям за волю і свободу України”.

Його освячення відбулося в середу 3 листопада, повідомляє Nikopolnews.

Меморіал встановили на території нового храму ПЦУ імені Петра Калнишевського, що на вулиці Івана Богуна. Відкриття приурочили до 25-річчя створення Нікопольського благочиння Української церкви, яке відзначається 3 листопада.

На кам’яній плиті у формі карти України зображений козак. Ліворуч від нього державний Герб і надпис: “Борцям за волю і свободу української держави”. А справа хрест і під ним надпис: “Вічна слава безсмертно хоробрих, які кличуть на подвиг живих”.

За останній час відкрили памятники Борцям за волю України та загиблим на війні з Росією у П’ятихактах, Дніпрі, Жовтих Водах. Готуються проєкти памятників для інших міст Січеславщини – Синельникове та Новомосковськ.

Партнером у цих проєктах виступають органи місцевої влади та благочиння Дніпровської єпархії ПЦУ.

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