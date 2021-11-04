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У Латвії запровадили обов’язкову вакцинацію для всіх працівників

04/11/2021 16:39

Про це інформує портал Delfi.

Закон передбачає, що якщо роботодавець поінформував працівника про те, що для виконання робочих обов’язків необхідний “ковідний сертифікат” (підтверджує факт вакцинації або перенесеного захворювання), то працівник зобов’язаний розпочати вакцинацію не пізніше ніж за десять робочих днів з моменту отримання інформації.

Зробити друге щеплення потрібно не пізніше сьомого дня після зазначеного в інструкції препарату найкоротшого терміну завершення процесу вакцинації.

Якщо працівник не розпочне або не закінчить процес вакцинації до 15 листопада, то роботодавець матиме право усунути його від виконання обов’язків.

Водночас закон залишає можливість перевести такого працівника на іншу посаду або надати можливість працювати віддалено доти, доки той не отримає сертифікат.

Якщо працівник не має можливості працювати віддалено, або він не згоден переходити на іншу посаду, роботодавець має право відсторонити його або відправити у відпустку без збереження зарплати.

У приватному секторі роботодавець все ж таки може зберігати відстороненому співробітнику зарплату. У держсекторі такого права роботодавець не має.

Строк усунення працівника з посади не може перевищувати три місяці. Термін можна зупинити тоді, коли працівник отримає сертифікат.

Якщо після трьох місяців відсторонення або простою з вини працівника той без поважної причини не отримає сертифіката, то роботодавець отримує право негайно перервати з ним трудові відносини. У цьому випадку буде виплачена допомога у розмірі однієї місячної зарплати.

Жорсткіші норми поширюються на військовослужбовців Національних збройних сил. Якщо військовослужбовець без поважної причини не отримав сертифіката, то міністр оборони або уповноважений ним командир має право розірвати договір про службу. Те ж стосується цивільних осіб, які працевлаштовані у структурах збройних сил.

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