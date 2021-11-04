Під вивіскою “ремонт побутової техніки”: СБУ викрила велику підпільну зброярню

У Запорізькій області правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження.

Як інформує пресцентр СБУ в четвер, 4 листопада, до її складу входив колишній співробітник міліції.

Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу.

Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою “ремонт побутової техніки” у підвалі житлового будинку.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.

Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Нелегальний бізнес організували декілька мешканців Запоріжжя, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:

пістолет-кулемет системи Дегтярьова;

десять гвинтівок Мосіна;

складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

набої різного калібру;

холодну зброю.

За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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