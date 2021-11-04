Під вивіскою “ремонт побутової техніки”: СБУ викрила велику підпільну зброярню

У Запорізькій області правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження.
Як інформує пресцентр СБУ в четвер, 4 листопада, до її складу входив колишній співробітник міліції.
Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу.
Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою “ремонт побутової техніки” у підвалі житлового будинку.
Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.
Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.
Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.
Нелегальний бізнес організували декілька мешканців Запоріжжя, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.
Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:
За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.
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