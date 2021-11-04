Рада через пів року може відправити у відставку ще двох міністрів, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада може через пів року відправити у відставку ще двох міністрів.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це в четвер, 4 листопада, заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Дві є (відставки міністрів, – “Н”). Але ж ви знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться, – “Н”) до останнього моменту”, – сказав він журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

Водночас на уточнювальне запитання, коли парламент може розглянути ці кадрові питання, Арахамія відповів: “Через пів року”.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук – на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

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