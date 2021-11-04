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На Сумщині СБУ блокувала схему розкрадання на оборонному підприємстві

04/11/2021 20:53

У Сумській області правоохоронці блокували масштабну схему з розкрадання мільйонів гривень державного оборонного підприємства.

Про це в четвер, 4 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які організували схему постачання оборонному авіаційному підприємству уживаного неякісного обладнання під виглядом нового, намагаючись незаконно привласнити 2,5 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, комерційні структури уклали контракти з державним оборонним підприємством “Авіакон” на постачання військового обладнання.

Оперативники СБУ задокументували, що керівництво приватних структур, які займаються торгівлею побутових електроприладів, налагодило схему з постачання стратегічному держпідприємству уживаного неякісного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, ділки власноруч підробляли технічні паспорти на обладнання, а також інші документи.

Неякісне устаткування мало використовувати оборонне підприємство під час ремонту вертольотів для потреб Міністерства оборони України та інозамовників.

СБУ перевіряє інформацію щодо постачання за подібними схемами неякісної продукції військового призначення на близько 15 млн грн іншим підприємствам оборонного комплексу України.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну документацію з ознаками підробки, комп’ютерну техніку й інші докази протиправної діяльності. Також вилучене неякісне військове обладнання, яке мали встановити на військову техніку.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення злочинної схеми.

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