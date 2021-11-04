Депутатка зі “Слуги народу” Янченко зібралася готувати закон про заборону реклами “Газпрому” на Лізі чемпіонів

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Галина Янченко висловила намір внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про заборону в Україні реклами державних компаній держави-агресора, зокрема російського “Газпрому”, який є спонсором футбольної Ліги чемпіонів.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Щоправда, коментарі дописувачів змусили її засумніватися у правильності такого рішення.

На обурений допис Янченко наштовхнув перегляд матчу між київським “Динамо” та “Барселоною”, який відбувся в Києві у вівторок, 2 листопада (“Динамо” програло з рахунком 1:0).

“Хто дивився вчора футбол? Класна гра “Динамо” з “Барсою”. Я отримувала насолоду… але впродовж всієї гри не покидало якесь дивне відчуття: щось не так, щось ріже око… І тут я зрозуміла – все поле “Олімпійського” рябить рекламою російського “Газпрому”!” – обурилася народна депутатка.

“Восьмий рік війни, футбольний матч в центрі Києва, і спонсор матчу – російський “Газпром”! Головний стадіон країни завішений рекламою компанії країни-агресора! Я не розумію, чому на восьмому році війни ми маємо це терпіти?!” – зауважила Янченко, нагадавши, що “Газпром” є державною компанією РФ і одним із головних інструментів Кремля для тиску на Україну та всю Європу.

“Російські канали свого часу заборонили, і світ не рухнув. Час поширити таку заборону і на рекламу держкомпаній країни-агресора”, – наголосила представниця “Слуги народу”.

І пообіцяла: “Сьогодні ж зареєструю у Верховній Раді законопроект, який заборонить рекламу в Україні державних компаній країни-агресора. І запрошу колег народних депутатів до підписання. Поки український Крим та Донбас окуповані Російською Федерацією, російським “спонсорам” тут не місце”.

Втім, замість підтримки в коментарях до допису народна депутатка отримала переважно саркастичні зауваження про те, що такий крок спричинить масове обурення футбольних уболівальників і відобразиться на рейтингу “Слуг народу” та президента Володимира Зеленського.

Адже “Газпром” є офіційним спонсором Ліги чемпіонів. А отже, заборона показу його реклами в Україні означатиме необхідність відмовитися або від участі українських клубів в ЛЧ взагалі, або щонайменше – від проведення матчів в Україні та трансляції всіх матчів ЛЧ на українських телеканалах.

Втім, чимало коментаторів погодилися з тим, що реклама “Газпрому” в Україні неприпустима, і “треба шукати якесь рішення”, яке влаштувало б обидві сторони.

Після цього Галина Янченко додала до свого допису оновлення:

“Реагуючи на коментарі під постом: ок, як думаєте, яке тоді може і повинно бути рішення? Чи лишити як є, нас все влаштовує?..”

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Нагадаємо, що у 2018 році питання неприпустимості реклами “Газпрому” як спонсора ЛЧ в Україні вже порушувалося.

26 травня Київ приймав фінальний матч чоловічої Ліги чемпіонів-2018 між “Ліверпулем” і “Реалом”. А напередодні логотипи “Газпрому” були помічені на території фан-зони УЄФА “Фестивальне містечко” на Хрещатику.

Це викликало обурення киян та інших українських користувачів у соцмережах. Після цього влада Києва попросила УЄФА зняти рекламу “Газпрому” з банерів у “Фестивальному містечку”.

І зрештою Європейська футбольна спілка погодилася з позицією КМДА про неможливість використання логотипів “Газпрому” навіть як інформації про партнерів Ліги чемпіонів.

Зі згоди УЄФА рекламу державної компанії країни-агресора з Хрещатика прибрали.

Як відомо, “Газпром” став спонсором Ліги чемпіонів УЄФА у 2012 році. У 2018-му угоду УЄФА з російським монополістом було продовжено ще на три роки.

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