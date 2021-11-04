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Депутатка зі “Слуги народу” Янченко зібралася готувати закон про заборону реклами “Газпрому” на Лізі чемпіонів

04/11/2021 10:59

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Галина Янченко висловила намір внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про заборону в Україні реклами державних компаній держави-агресора, зокрема російського “Газпрому”, який є спонсором футбольної Ліги чемпіонів.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Щоправда, коментарі дописувачів змусили її засумніватися у правильності такого рішення.

На обурений допис Янченко наштовхнув перегляд матчу між київським “Динамо” та “Барселоною”, який відбувся в Києві у вівторок, 2 листопада (“Динамо” програло з рахунком 1:0).

“Хто дивився вчора футбол? Класна гра “Динамо” з “Барсою”. Я отримувала насолоду… але впродовж всієї гри не покидало якесь дивне відчуття: щось не так, щось ріже око… І тут я зрозуміла – все поле “Олімпійського” рябить рекламою російського “Газпрому”!” – обурилася народна депутатка.

Восьмий рік війни, футбольний матч в центрі Києва, і спонсор матчу – російський “Газпром”! Головний стадіон країни завішений рекламою компанії країни-агресора! Я не розумію, чому на восьмому році війни ми маємо це терпіти?!” – зауважила Янченко, нагадавши, що “Газпром” є державною компанією РФ і одним із головних інструментів Кремля для тиску на Україну та всю Європу.

“Російські канали свого часу заборонили, і світ не рухнув. Час поширити таку заборону і на рекламу держкомпаній країни-агресора”, – наголосила представниця “Слуги народу”.

І пообіцяла: “Сьогодні ж зареєструю у Верховній Раді законопроект, який заборонить рекламу в Україні державних компаній країни-агресора. І запрошу колег народних депутатів до підписання. Поки український Крим та Донбас окуповані Російською Федерацією, російським “спонсорам” тут не місце”.

Втім, замість підтримки в коментарях до допису народна депутатка отримала переважно саркастичні зауваження про те, що такий крок спричинить масове обурення футбольних уболівальників і відобразиться на рейтингу “Слуг народу” та президента Володимира Зеленського.

Адже “Газпром” є офіційним спонсором Ліги чемпіонів. А отже, заборона показу його реклами в Україні означатиме необхідність відмовитися або від участі українських клубів в ЛЧ взагалі, або щонайменше – від проведення матчів в Україні та трансляції всіх матчів ЛЧ на українських телеканалах.

Втім, чимало коментаторів погодилися з тим, що реклама “Газпрому” в Україні неприпустима, і “треба шукати якесь рішення”, яке влаштувало б обидві сторони.

Після цього Галина Янченко додала до свого допису оновлення:

“Реагуючи на коментарі під постом: ок, як думаєте, яке тоді може і повинно бути рішення? Чи лишити як є, нас все влаштовує?..”

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Нагадаємо, що у 2018 році питання неприпустимості реклами “Газпрому” як спонсора ЛЧ в Україні вже порушувалося.

26 травня Київ приймав фінальний матч чоловічої Ліги чемпіонів-2018 між “Ліверпулем” і “Реалом”. А напередодні логотипи “Газпрому” були помічені на території фан-зони УЄФА “Фестивальне містечко” на Хрещатику.

Це викликало обурення киян та інших українських користувачів у соцмережах. Після цього влада Києва попросила УЄФА зняти рекламу “Газпрому” з банерів у “Фестивальному містечку”.

І зрештою Європейська футбольна спілка погодилася з позицією КМДА про неможливість використання логотипів “Газпрому” навіть як інформації про партнерів Ліги чемпіонів.

Зі згоди УЄФА рекламу державної компанії країни-агресора з Хрещатика прибрали.

Як відомо, “Газпром” став спонсором Ліги чемпіонів УЄФА у 2012 році. У 2018-му угоду УЄФА з російським монополістом було продовжено ще на три роки.

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