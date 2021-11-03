Прикордонники виявили чоловіка, який їхав у Росію з приклеєною на спині іконою

Фото: пресцентр ДПСУ

На Чернігівщині прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, які, ймовірно, мають культурно-історичну цінність.

Приховані від контролю предмети та кошти виявили під час перевірки автомобіля “Мерседес”, який прибув у пункт пропуску “Сеньківка” вночі у вівторок, 2 листопада.

“Маючи інформацію від оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд. Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом”, – йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.

Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками знайшли незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром “Карл Фаберже” та автограф Сальвадора Далі з сертифікатом.

Наразі обставини порушення з’ясовуються.

“Автомобіль, валюту та предмети, які, найімовірніше, мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучені митницею. Подальші рішення щодо них прийматимуть після відповідних експертиз”, – додали в пресслужбі прикордонників.

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