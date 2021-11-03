У Сєвєродонецьку перевірили захищеність стратегічних об’єктів від терористичних загроз. ФОТО

Головне Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провело міжвідомчі контрдиверсійні тренування у Сєверодонецьку, під час яких перевірило захищеність стратегічних об’єктів.

Про це в середу, 3 листопада, інформує пресцентр Об’єднаних сил.

За легендою, умовні терористи готували вибух на об’єднанні “Азот”. Ураження цього об’єкта критичної інфраструктури могло би спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.

“Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам. Зокрема, перед учасниками тренувань стояло завдання своєчасного виявлення вибухового пристрою та попередження теракту на хімічному підприємстві”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в умовах, максимально наближених до реальних, вони продемонстрували готовність до дій в екстремальній обстановці. Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.

У тренуваннях взяли участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших відомств-суб’єктів протидії терористичним загрозам.

Організатори заходу спільно з представниками підприємства проаналізували кожну фазу тренувань та надали додаткові рекомендації щодо вдосконалення контрдиверсійної захищеності об’єкта.

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