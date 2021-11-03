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У Празькому граді запрацював україномовний аудіогід

03/11/2021 15:11

У Празькому Граді, який є найбільшим за площею фортечним комплексом світу і входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО, запрацював україномовний аудіогід.

Про це у середу, 3 листопада, повідомила пресслужба глави держави.

“Завдяки аудіогідам ми відкриваємо українцям нові культурні точки по всьому світу, а тим, хто прагне вивчати нашу мову, – даємо можливість її почути. Продовжуємо розширювати кордони!” – коментує ініціаторка проєкту Олена Зеленська.

В ОП розповіли, що Град близько 880 року заснував чеський князь Борживой з роду Пршемисловичів, відтоді він виконує функцію резиденції чеських правителів, а з 1918 року – президентів країни.

Зазначається, що на території Граду можна знайти зразки більшості архітектурних стилів минулого тисячоліття, тому його ще називають “підручником” зі світової архітектури та історії мистецтва.

Над перекладом текстів українською працювало посольство України в Чеській Республіці, а голосом 32-го аудіогіда став український актор Олександр Биструшкін, який живе в Чехії.

Аудіогід можна прослухати через мобільний додаток «Празький Град. Аудіогід» для iOS та Android.

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