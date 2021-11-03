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ССО провели турнір із стрілецької майстерності пам’яті Героя України Євгенія Зеленського

03/11/2021 16:27

На базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальний операцій відбувся турнір пам’яті Героя України старшого лейтенанта Євгенія Зеленського.

У стрілецькій майстерності вправлялися оператори з усіх бойових частин ССО, інформує пресслужба Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України в середу, 3 листопада.

“Наші полеглі побратими – завжди поруч із нами, у строю. Пам’ять про них бережуть товариші та вшановують не лише в день смерті. Кожен постріл у ціль – це данина загиблому побратиму, кожна вдала операція – помста ворогу за смерть братів по зброї. Приклад загиблих – це додаткова мотивація для боротьби та вдосконалення. Їхніми іменами ми називаємо змагання, турніри, де збираємося для обміну досвідом, навчаємося і гартуємо свої навички”, – йдеться в повідомленні.

Старший лейтенант Євгеній Зеленський — командир групи 8-го ОПСпП. 17 червня 2014 року група спеціального призначення, якою командував Зеленський, перебувала поблизу міста Щастя Луганської області.

П’ятеро воїнів-спецпризначенців мали визволити з полону групу побратимів із батальйону “Айдар”.

Військові виконали завдання, але потрапили в засідку ворога. Під час бою старший лейтенант Євгеній Зеленський прикривав своїх підлеглих,щоби вони перегрупувалися для відходу, але зазнав тяжких поранень від пострілу ворожого РПГ.

23-річний Євгеній Зеленський помер 24 червня 2014 року в Центральному військовому клінічному госпіталі.

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