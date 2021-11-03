Рада прийняла за основу законопроєкт про електронне посвідчення ветерана

Верховна Рада на позачерговому засіданні 2 листопада прийняла в першому читанні за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана» (реєстр. №5694).

«За» проголосували 291 народних депутатів України.

Як інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, законопроєкт передбачає закріплення на законодавчому рівні поняття «електронного посвідчення ветерана», а також можливість його використання громадянами України як аналога відповідного посвідчення у формі книжечки. Це стосується ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – загалом близько 1,2 млн громадян.

Як зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, її відомство наразі працює над розробкою і впровадженням Єдиного державного реєстру ветеранів війни та електронного посвідчення ветерана війни «е-Посвідчення ветерана». Проте на сьогодні в законодавстві відсутні правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

«Сьогодні український парламент зробив важливий крок до впровадження електронного посвідчення ветерана. Після доопрацювання та ухвалення даного законопроєкту в цілому близько 1,2 млн громадян України матимуть можливість безперешкодного використання «е-Посвідчення ветерана» замість паперової книжечки. А в державі, нарешті, буде налагоджено автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, які є у державних органах або органах місцевого самоврядування. Україна стане ще на крок попереду у питаннях цифровізації», – наголосила Лапутіна.

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