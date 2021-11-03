Литва безплатно передасть Україні легкий штурмовик L-39ZA

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Міноборони Литви планує передати Україні легкий навчальний літак L-39ZA.

Про це з посиланням на литовські ЗМІ інформує у середу, 3 листопада, Мілітарний.

Згідно з проєктом, підготовленим Міністерством оборони Литви, літак має бути безоплатно переданий у власність українських Збройних сил України.

Наказом командувача ЗС Литви у квітні цього року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Цей “Альбатрос” не здійснює польоти з 2019 року внаслідок поломки двигуна.

“Наразі його консервують і переконсервують кожні півроку, щоб літак не зіпсувався. У квітні 2021 року літак був списаний”, – сказав майор Збройних сил Литви Гінтаутас Чуніс.

Раніше Збройні сили Литви використовували два навчальні літаки L-39 Albatros для підготовки пілотів, які виконують функції повітряної поліції, а також для забезпечення бойової підготовки та здійснення навчальних польотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

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