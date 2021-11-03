До Дня ракетних військ і артилерії 44-та артбригада презентувала кліп “Падаючи на сніг”

Скріншот із відео

Переглянути кліп можна за посиланням.

Як зазначає пресслужба оперативного командування “Захід”, бригада підготувала кліп спільно із заслуженим артистом України Андрієм Підлужним в шану загиблих військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади.

До Дня ракетних військ і артилерії 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола презентувала кіно-кліп “Падаючи на сніг”.

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