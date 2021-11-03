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​Україна підтримала дві великі кліматичні угоди на COP26 у Глазго

03/11/2021 11:40

Україна підтримала дві великі кліматичні угоди, які були презентовані у вівторок, 2 листопада, на кліматичній конференції COP26 у Глазго.

Про це з посиланням на сайт конференції пише “Лівий берег”.

Перша домовленість передбачає, що до 2030 року процес скорочення лісового покрову має бути зупинено, після чого почнеться його відновлення. Крім України, декларацію підтримали понад 120 країн світу, в тому числі Росія і Бразилія з обширними лісами Сибірської тайги та Амазонки.

Глави держав і урядів, які підписали декларацію, пообіцяли активізувати спільні зусилля для збереження лісів та інших наземних екосистем, а також прискорити їх відновлення. У тексті йдеться і про необхідність розширення прав і можливостей корінних народів, що в першу чергу страждають від експлуатації природних ресурсів та деградації лісів.

Друга основна угода, яку презентували у Глазго, передбачає скорочення викидів метану – парникового газу, який активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби, нафтовими і газовими свердловинами – на 30% до 2030 року. Внесок метану у глобальне потепління на сьогодні становить приблизно 0,5 градуса від доіндустріального рівня.

Кількість підписантів, які зобов’язалися скоротити викиди метану, менша в порівнянні з лісовою декларацією. Серед них немає, зокрема, Китаю, Індії та Росії.

Метан як фактор глобального потепління не менш небезпечний, ніж вуглекислий газ CO₂. На нього припадає п’ята частина всіх викидів шкідливих газів. Але на відміну від CO₂, який залишається в атмосфері протягом 100 років, метан руйнується набагато швидше – уже через 10-12 років. Це означає, що, почавши скорочення викидів метану сьогодні, людство може оперативно сповільнити темпи потепління в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що за прогнозами Програми ООН з довкілля, температура повітря на Землі до кінця століття може вирости на 2,7°C вище доіндустріального рівня (зараз – на 1,1°C).

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Україна

​Україна підтримала дві великі кліматичні угоди на COP26 у Глазго

Україна підтримала дві великі кліматичні угоди, які були презентовані у вівторок, 2 листопада, на кліматичній конференції COP26 у Глазго. Про це з посиланням на сайт конференції пише “Лівий берег”....

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