Знайшли біля казарми з травмою голови: на Дніпропетровщині помер строковик

У Дніпропетровській області співробітники Державного бюро розслідувань вивчають обставини смерті солдата строкової служби однієї з військових частин, якого знайшли з травмою голови біля казарми в неділю, 31 жовтня.
Про це інформує пресслужба ДБР.
Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Його госпіталізували до лікарні, однак чоловік помер у понеділок, 1 листопада.
Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.
Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.
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