СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2955693 +19455
Летальні випадки:
68727 +700
Одужали:
2454737 +12639
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14512577 (+56930). Оновлено: 08:12 02.11.2021
Home / Військо / Знайшли біля казарми з травмою голови: на Дніпропетровщині помер строковик

Знайшли біля казарми з травмою голови: на Дніпропетровщині помер строковик

02/11/2021 09:51

У Дніпропетровській області співробітники Державного бюро розслідувань вивчають обставини смерті солдата строкової служби однієї з військових частин, якого знайшли з травмою голови біля казарми в неділю, 31 жовтня.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Його госпіталізували до лікарні, однак чоловік помер у понеділок, 1 листопада.

Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.

Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.

Читайте також:
В Ужгороді з другого поверху військкомату вистрибнув призовник

Унікальних переглядів: 59
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові оголосили результати виборів міського голови

На позачергових виборах міського голови Харкова, що пройшли в неділю, 31 жовтня, переміг чинний секретар міськради Ігор Терехов. За підсумками підрахунку 100% протоколів, він набрав понад 50% голосів виборців....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse