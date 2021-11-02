Найбільшими “антиваксами” виявилися прибічники Кличка, Ляшка й Тимошенко, – соціологія

Фото: пресцентр Чернівецької ОДА

Найбільше антивакцинаторські настрої панують серед виборців Віталія Кличка, Олега Ляшка та Юлії Тимошенко. “Провакцинаторських” виборців найбільше серед тих, хто голосували за “Європейську солідарність”.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 21-23 жовтня 2021 року.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Читайте також:

В Україні вакцинуватися не готові 43% громадян