Медведчукові обрали новий запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав новий запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від “Опозиційної платформи – За життя” Вікторові Медведчуку – особисте зобов’язання до 31 грудня 2021 року.
Про це у вівторок, 2 листопада, інформує “Газета по-українськи”.
Максимальний термін перебування під цілодобовим домашнім арештом у так званій “кримській справі” для Медведчука вже закінчився. Нардеп пробув під ним шість місяців.
Ідеться про справу щодо державної зради і замаху на розграбування національних цінностей.
Серед обов’язків, які на нього поклали:
Проте Медведчук усе ж залишається під домашнім арештом в іншій кримінальній справі – щодо держзради і сприяння терористичній діяльності.
Як інформувала “Новинарня“, 13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Перед тим, 11 травня, правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) двом народним депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.
Перша підозра стосується трьох епізодів.
Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем Глибока.
Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.
Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”. Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
12 жовтня Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт у СІЗО з альтернативою застави в 1 мільярд гривень
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