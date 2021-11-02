Медведчукові обрали новий запобіжний захід

Проросійський політик Віктор Медведчук. Фото: Ян Доброносов

Печерський суд Києва обрав новий запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від “Опозиційної платформи – За життя” Вікторові Медведчуку – особисте зобов’язання до 31 грудня 2021 року.

Про це у вівторок, 2 листопада, інформує “Газета по-українськи”.

Максимальний термін перебування під цілодобовим домашнім арештом у так званій “кримській справі” для Медведчука вже закінчився. Нардеп пробув під ним шість місяців.

Ідеться про справу щодо державної зради і замаху на розграбування національних цінностей.

Серед обов’язків, які на нього поклали:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання, місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд;

носити електронний засіб контролю.

Проте Медведчук усе ж залишається під домашнім арештом в іншій кримінальній справі – щодо держзради і сприяння терористичній діяльності.

Як інформувала “Новинарня“, 13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Перед тим, 11 травня, правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) двом народним депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

Перша підозра стосується трьох епізодів.

Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем Глибока.

Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”. Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

12 жовтня Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт у СІЗО з альтернативою застави в 1 мільярд гривень

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