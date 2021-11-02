“Газпром” відмовився бронювати на I квартал 2022 року потужності через Україну та Польщу

Російський “Газпром” відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, передає 2 листопада “Інтерфакс-Україна”.

Цього року компанія вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, віддаючи перевагу здебільшого місячним контрактам.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Їх замінило прозоре аукціонне бронювання, щоб унеможливити зайві витрати за бронювання надмірних потужностей з ціни газу. У результаті відправники вантажу вільні бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно, пише видання.

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