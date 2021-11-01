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В округах №184 та №197 на проміжних виборах у Раду перемагають кандидати від “Слуги народу”

01/11/2021 10:01

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №184 на Херсонщині та окрузі №197 на Черкащині лідирують кандидати від “Слуги народу”.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 1 листопада, про йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

В окрузі №184 (центр – м. Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 84,04% електронних протоколів окружних виборчих комісій перемагає представник “Слуги народу” Сергій Козир (64,93%), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від “Європейської солідарності” – 14,26%.

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 26,24% електронних протоколів лідирує представник партії “Слуга народу” Віталій Войцехівський (45,88%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,20%.

Вибори відбуваються в один тур.

Напередодні, 31 жовтня, у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбулися проміжні вибори народних депутатів.

Позачергові вибори проводились у зв’язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав повноваження нардепа у зв’язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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