СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2936238 +13936
Летальні випадки:
68027 +298
Одужали:
2442098 +5885
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14455647 (+29021). Оновлено: 08:14 01.11.2021
Home / Україна / Межа закону / Суддя з Ялти отримав 12 років тюрми за державну зраду

Суддя з Ялти отримав 12 років тюрми за державну зраду

01/11/2021 15:50

Суддю Ялтинського міського суду АР Крим засудили за вчинення державної зради до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це в понеділок, 1 листопада, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

“Під час судового розгляду прокурори довели, що він, будучи громадянином України та займаючи посаду судді Ялтинського міського суду АР Крим, у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ. Брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошують в ОГП, будучи призначеним указом Президента РФ на посаду судді так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації”, виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

“Таким чином колишній український суддя умисно надав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави”, – підкреслили у відомстві.

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Святошинського районного суду м. Києва та ухвалу Київського апеляційного суду.

Читайте також:
Верховний Суд скасував вирок ексдепутату з Криму Ганишу, якого засудили за держзраду

Унікальних переглядів: 56
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“24 канал” відсторонив від ефірів Дмитра Гнапа через розбіжності у “ставленні до вакцинації”

“24 канал” призупинив співпрацю з автором і ведучим Дмитром Гнапом через розбіжності у “ставленні до вакцинації”. Керівництво телеканалу та сам журналіст не виключають відновлення співпраці після завершення жорсткого карантину....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse