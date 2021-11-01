Суддя з Ялти отримав 12 років тюрми за державну зраду

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Суддю Ялтинського міського суду АР Крим засудили за вчинення державної зради до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це в понеділок, 1 листопада, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

“Під час судового розгляду прокурори довели, що він, будучи громадянином України та займаючи посаду судді Ялтинського міського суду АР Крим, у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ. Брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошують в ОГП, будучи призначеним указом Президента РФ на посаду судді так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації”, виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

“Таким чином колишній український суддя умисно надав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави”, – підкреслили у відомстві.

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Святошинського районного суду м. Києва та ухвалу Київського апеляційного суду.

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