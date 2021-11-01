Окупація Криму та частини Донбасу призвела до появи екобомб у Європі, – Зеленський на кліматичному саміті

Фото: пресцентр ОПУ

Тимчасова окупація Криму та частини Донбасу Російською Федерацією призвела до появи двох осередків екологічної небезпеки в центрі Європи, це загальна загроза всьому світові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Великій Британії у понеділок, 1 листопада.

“У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які не було виконано. А планета отримала дві екобомби в центрі Європи: окуповані Крим і частина Донбасу. Острів із неповторною флорою і фауною став військово-морською базою РФ. А на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунту, нестача питної води”, – сказав Зеленський, якого цитує “Інтерфакс”.

Він назвав це загрозою всьому світові, наголосивши, що домовленості нічого не варті, якщо для когось вони є просто словами.

“У наш час біда, хоч би де вона трапилася, стосується всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не тільки Україна, а й десятки країн світу”, – сказав президент.

За словами Зеленського, в разі, якщо людство припинить виконувати домовленості та реальні кроки для збереження планети, вона потоне в катаклізмах.

“Купатися в морі зможемо тільки в костюмах хімічного захисту, решту життя проведемо в респіраторах, чиста питна вода – тільки у вихідні, продукти, вирощені не на токсичному ґрунті, – лише на Новий рік, а середня тривалість життя у світі становитиме 23 роки. Можливо, це було б справедливим покаранням для людства. Для тих, хто забув, що це наша планета … Тільки ми можемо це виправити. І лікувати потрібно не симптоми, а першопричину. Змінювати не принципи виробництва та надрокористування, а глобального мислення і поведінки”, – зазначив глава держави.

Він додав, що зміни мають стосуватися пріоритетів світової політики та кожної держави окремо.

“Вимірювати не лише фінансове, а насамперед екологічне зростання. Не тільки рівень ВВП та інфляції, а й чистоти повітря, води та землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів і послуг, а як домівку тисяч представників флори та фауни. Пишатися не новими моделями техніки, не так тим, що ми створюємо, а тим, що ми щось зберігаємо. Сказано багато слів. Час їх виконувати. Швидко, без зволікань”, – резюмував Зеленський.

COP26 розпочався в Глазго 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. Як очікується, у заході візьмуть участь представники з майже 200 країн.

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