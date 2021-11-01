На Сумщині від “ковіду” помер 32-річний прокурор

Унаслідок коронавірусної хвороби помер прокурор Конотопської окружної прокуратури. Йому було 32 роки.
Про це надвечір у понеділок, 1 листопада, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
“Не знаходжу слів. Від ковіду помер прокурор Конотопської окружної прокуратури. Йому було всього 32. 10 днів він перебував під апаратом штучної вентиляції легень. І річ не в тому, що пішов з життя наш працівник, а в тому, що не стало людини. Просто завжди важче сприймати втрату людини, з якою щось пов‘язувало. Щирі співчуття близьким і колегам”, – написала очільниця ОГП у ФБ.
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