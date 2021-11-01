На Донеччині визначили найкращий екіпаж безпілотного авіаційного комплексу в ДШВ. ФОТО

У Донецькій області завершився конкурс на найкращий екіпаж безпілотного авіаційного комплексу серед військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Як інформує служба зв’язків з громадськістю окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, протягом кількох днів у межах конкурсу екіпажі відпрацьовували різні нормативи та практичні завдання.

Зокрема застосування безпілотних авіаційних комплексів удень та вночі, пошук, виявлення та розпізнавання різних об’єктів противника, передавання його координат тощо.

За підсумками змагання, перемогу здобув екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Друге місце посіли десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

Почесне третє місце — за артилеристами-десантниками з окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону Десантно-штурмових військ ЗС України.

Переможців було відзначено кубками та грамотами.

< ► > Фото: пресслужба 81-ї оаембр

За словами представників суддівської колегії, проведення таких професійних конкурсів – позитивний захід підготовки, адже військовослужбовці цієї спеціальності мають чималий бойовий досвід застосування БПАК, набутий у районах проведення АТО та ООС.

“Під час конкурсу екіпажі не лише змагалися між собою, а й ділилися досвідом і різними тонкощами, які необхідно враховувати як під час підготовки, так і під час виконання завдань за призначенням”, – повідомив голова суддівської колегії.

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