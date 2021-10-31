Вибори міського голови Харкова: явка на 16:00 – до 23%, “Опора” фіксує порушення

Фото: Суспільне. Харків

Спостерігачі громадської мережі “Опора” під час позачергових виборів міського голови Харкова зафіксували факти, які можуть свідчити про контроль над голосуванням з боку сторонніх осіб.

Про це йдеться на сайті організації.

Так, на дільницю №631164, розташовану в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, одномоментно прийшли курсанти, яких супроводжували сторонні особи. За словами спостерігача “Опори”, супроводжуючі фіксували на фото факт голосування курсантами.

Крім того, на дільниці №631532, розташованій в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України, спостерігач “Опори” зробив зауваження сторонній особі, яка незаконно перебувала на дільниці. Ця особа не представилася, піти з дільниці відмовилася, але заявила, що “ще п’ятеро моїх проголосує, і я піду”.

Також на кількох дільницях спостерігачі мережі фіксують наявність камер спостереження, що є ознаками ймовірного контрольованого голосування. Крім того, це говорить про те, що орган місцевого самоврядування не забезпечив належні приміщення для розміщення дільничних виборчих комісій.

Як повідомила на брифінгу голова правління “Опори” Ольга Айвазовська, на початку голосування за обрання міського голови, яке відбувається у Харкові в неділю, 31 жовтня, спостерігачі мережі зафіксували більшу кількість процедурних порушень у порівнянні з двома округами у Херсонській та Черкаській областях, де в цей день обирають народних депутатів.

“Дві третини виборчих дільниць у Харкові – 73,6% – розпочали ранкове засідання о 7:15 або пізніше. Тому не всі суб’єкти виборчого процесу мали можливість слідкувати, де перебували виборчі бюлетені вночі, чи були вони у сейфі, чи не було пошкоджено печатку, чи була збережена виборча документація і таке інше”, – зазначила Айвазовська.

Також, за її словами, протокол ранкового засідання вели на 78,5% виборчих дільниць. “Це проблема, тому що в нього вносяться дані, які важливі для етапу підрахунку голосів, а тут є затримки, хоча й незначні”, – пояснила представниця “Опори”.

За даними організації, станом на 16:00 явка на позачергових виборах харківського міського голови становила близько 22.7% виборців.

За даними голови міської територіальної виборчої комісії Олени Матвієнко, у Харкові зареєстровано понад 1 мільйон виборців. У місті працюють 605 виборчих дільниць, на 41-й з яких розташовані пункти вакцинації.

На посаду мера Харкова балотуються 10 кандидатів:

Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;

Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації “Наш Дім Харків”, самовисуванець;

Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;

Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства “Екокар”, самовисуванка;

Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення “Національного корпусу”, самовисуванець;

Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від “Партії Шарія”;

Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;

Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії “МК М’ясний”, від партії “Європейська солідарність”;

Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії “Блок Кернеса – успішний Харків”; в.о. міського голови після смерті Кернеса;

Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ “Харківський проєктний”.

Позачергові вибори були призначені після того як 17 грудня 2020 року в Німеччині на 62-му році життя помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Він обіймав посаду міського голови Харкова з 2010 року.

При цьому ще 14 вересня українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес доставлений в лікарню з двостороннім запаленням легень, у нього вкрай складна форма коронавірусу.

17 вересня стало відомо, що Кернеса привезли на лікування до німецької клініки “Шаріте” в Берліні. 4 листопада стало відомо, що Кернес офіційно визнаний харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня без особистої участі кандидата у виборчій кампанії.

7 листопада його офіційно зареєстрували міським головою Харкова.

Читайте також:

Керівника осередку спілки ветеранів АТО Харківщини виключили з організації, бо знявся в рекламі Добкіна