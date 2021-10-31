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Туреччина вимагає від України припинити називати закуплені в неї безпілотники Bayraktar “турецькими”

31/10/2021 13:37

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна припинити вживати вислів “турецький Bayraktar” для закуплених у цієї країни ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про це він заявив після зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє “Європейська правда“.

“Можливо, він (Bayraktar – “Н”) був виготовлений в Туреччині, але належить він Україні. Україна повинна припинити використовувати нашу назву“, – сказав Чавушоглу.

“Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати“, – додав міністр.

Він також зауважив, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

“Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву”, – сказав міністр.

Крім України, Туреччина продала безпілотники Bayraktar TB2 Азербайджану, Катару і Польщі.

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Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі йінформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

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Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.
“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.
У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.
Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.
15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ. 

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