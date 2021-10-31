COVID за суботу: 17 430 нових випадків, госпіталізовано 5 663 особи

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні зареєстрували 17 430 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 31 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 663 особи (попередньої доби – 5 305).

За офіційними даними, одужали 5 269 осіб.

Від ускладнень померли 336 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 29 жовтня 2021 року – 26 870.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 31 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 246,416 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,995 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,947 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 418 360 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 11 825.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +16 208, у п’ятницю +16 438, у четвер +15 489, у середу +10 289, у вівторок +8 648, у понеділок +9 706, у минулу неділю +14 324.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 81 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 108 дітей та 178 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 47 906, методом ІФА – 12 652, досліджень експрес-тестами на антиген – 36 728.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166), Дніпропетровській (1141), Львівській (1040) областях.

За добу 30 жовтня вакциновано проти “ковіду” 177 765 людей. Одну дозу отримали 133 251 людина, повністю імунізовані (отримали другу дозу вакцини) – 44 514 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу – 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 577 773 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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