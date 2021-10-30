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США висилають із країни ще 55 російських дипломатів, – МЗС РФ

30/10/2021 11:57

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Сполучені Штати Америки висунули вимогу до ще 55 російських дипломатів залишити територію США.

Про це вона заявила на брифінгу 29 жовтня.

“З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному фронті тільки посилиться”, – сказала Захарова.

При цьому вона вказала на те, що “якщо зіставляти посольства та консульські установи”, то “в американців зараз працюють у Росії близько 130 осіб, тоді як у нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х’юстоні – менше 200”.

За словами представниці МЗС РФ, американська сторона не заповнює нібито відведено їй квоту в 455 осіб у дипломатичних і консульських установах в Росії.

Як відомо, в серпні 2021 року посол Росії у США Анатолій Антонов повідомив, що Штати вимагали від 24 російських дипломатів залишити країну після закінчення терміну дії їхніх віз.
У квітні Росія оголосила десятьох американських дипломатів персонами нон грата і висунула вимогу залишити країну.

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