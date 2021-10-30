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Поліція купила фальшиві COVID-сертифікати на ім’я хворого на “корону” Савіка Шустера, – Єнін

30/10/2021 18:49

Поліція купила фальшиві COVID-документи – сертифікат про вакцинацію та негативний результат тесту – на ім’я телеведучого Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Два підроблені документи для Савіка Шустера. Приніс на ефір копії фейкових ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів.

Савік вів ефір з Італії і не зміг дістатися України, бо отримав позитивний тест на коронавірус, а правоохоронці, в рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення. Звичайно, всі, хто це (фальшиві документи – “Н”) зробив, того ж дня були ідентифіковані та арештовані”, – зазначив Єнін.

Він також висловив здивування з приводу того, що шахраїв не зупинило навіть відоме ім’я журналіста.

“Вже не кажучи про те, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв”, – додав заступник міністра.

Судячи з реакції самого Шустера, він про цю спецоперацію правоохоронців не знав. “Що значить, на моє ім’я?”, – перепитав ведучий.

Єнін уточнив, що поліцейські заплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медпрацівниками і вносив фейкові дані в електронну базу даних уряду.

Фальшиві сертифікати вже долучені як речові докази в рамках кримінального провадження.

Заступник очільника МВС також наголосив, що всі, хто хоче отримати такі підроблені сертифікати та тести, повинні пам’ятати: лише за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень, а також постійно працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють COVID-документи на справжність. Постійно ведеться пошук зловмисників та їхніх замовників по всіх, форумах, чатах, закритих групах.

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Україна

Поліція купила фальшиві COVID-сертифікати на ім’я хворого на “корону” Савіка Шустера, – Єнін

Поліція купила фальшиві COVID-документи – сертифікат про вакцинацію та негативний результат тесту – на ім’я телеведучого Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ...

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