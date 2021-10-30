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Окупанти залишили привідкритими лише два КППВ на лінії розмежування з семи

30/10/2021 15:22

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил усі контрольні пункти в’їзду-виїзду з українського боку відкриті для пропуску через лінію розмежування. Однак бойовики ОРДЛО й надалі повністю блокують п’ять із семи КПВВ, а у двох інших дорожних коридорах – істотно обмежили рух громадян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби в суботу, 30 жовтня.

Так, навпроти КПВВ “Новотроїцьке” (Донецька область) окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні поточного тижня лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 438 осіб та 82 транспортних засоби – до тимчасово окупованої території, 263 особи та 60 транспортних засобів – на підконтрольну українській владі територію.

Щоденно пропуск здійснюється лише в “Станиці Луганській”. Однак і на цьому КПВВ російські найманці суттєво обмежують можливість громадян перетнути лінію розмежування. Від минулого тижня інтенсивність пасажиропотоку там зменшилася ще на 19%. Всього за тиждень через цей дорожній коридор у бік ОРЛО пройшли 1 858 осіб, звідти – 547.

Через КПВВ “Новотроїцьке” проїхали шість вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України міжнародні організації доправили продуктові та гігієнічні набори загальною вагою 116,8 тонни.

У Держприкордонслужбі нагадують, що громадяни, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. Іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати поліс страхування.
Водночас діє широкий перелік категорій громадян, до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, слід громадянам ознайомитися завчасно.

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Україна

Окупанти залишили привідкритими лише два КППВ на лінії розмежування з семи

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил усі контрольні пункти в’їзду-виїзду з українського боку відкриті для пропуску через лінію розмежування. Однак бойовики ОРДЛО й надалі повністю блокують п’ять із семи...

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