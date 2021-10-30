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Лідери G20 підтримали введення мінімального глобального корпоративного податку

30/10/2021 20:34

Лідери G20 прийняли угоду Організації економічного співробітництва і розвитку  про введення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%.

Про це йдеться і проєкті заяви, яку планують схвалити лідери 20 найбільших економік світу в рамках дводенного саміту в Римі, передає “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

“Ми закликаємо інклюзивну структуру ОЕСР/G20 щодо розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування в найкоротші терміни розробити типові правила та багатосторонні інструменти, узгоджені у детальному плані реалізації, з метою забезпечення того, щоб нові правила набули чинності на глобальному рівні у 2023 році”, – йдеться в проєкті документа, який має бути схвалений у неділю, 31 жовтня.

Раніше цього місяця 136 країн досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях із низькими податками.

“Це більше, ніж просто податкова угода, – це зміна правил світової економіки”, – прокоментував журналістам високопосадовець США.

Як відомо, дводенний саміт лідерів G20 стартував у Римі в суботу, 30 жовтня. На зустрічі домінуватимуть кліматичні теми, водночас більшість першого дня саміту присвячена обговоренню кризи охорони здоров’я у зв’язку з COVID-19 та відновленню економіки.

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