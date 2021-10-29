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В Україні з 2022 року лікарі отримуватимуть зарплату не менш як ₴20 тисяч, – Зеленський

29/10/2021 17:21

В Україні із 2022 року зарплати медичних працівників становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тисяч гривень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, повідомляє “Укрінформ”.

“Із наступного року наші медпрацівники мінімум будуть отримувати 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже дійсно не про слова”, – сказав глава держави.

Водночас президент наголосив на неприпустимості затримок виплати медикам заробітних плат.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що проєкт бюджету на 2022 рік передбачає встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тисяч гривень, а мінімальної зарплати середнього медперсоналу – на рівні 13,5 тисячі гривень.

Відповідно, середня зарплата лікаря наступного року має перевищити 22,5 тисячі гривень.

Загалом середньомісячна зарплата в Україні наступного року передбачена на рівні 15,5 тисячі гривень.

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Україна

В Україні з 2022 року лікарі отримуватимуть зарплату не менш як ₴20 тисяч, – Зеленський

В Україні із 2022 року зарплати медичних працівників становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час...

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