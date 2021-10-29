У Білорусі закривається офіс USAID

Американська дипломатка Джулі Фішер

У білоруському Мінську закривається офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує “Наша ніва”.

Відділ брав участь у програмах міжнародного розвитку та зв’язків з громадськістю в Білорусі.

“20 жовтня 2021 року влада Білорусі повідомила Сполучені Штати про те, що вживаються нові заходи для перешкоджання функціонуванню посольства США в Мінську шляхом примусового закриття відділу зв’язків з громадськістю Агентства міжнародного розвитку та Американського центру в Мінську. Білоруська влада змушує посольство припинити роботу з понад двадцятьма білоруськими співробітниками”, – йдеться у заяві спеціальної представниці США в Білорусі Джулі Фішер.

Зазначається, що ці дії свідчать про “глибоку невизначеність білоруської влади у сфері дипломатії, міжнародних відносин і незалежного громадянського суспільства”.

“Сполучені Штати не відмовляться від своїх зобов’язань щодо просування демократії та прав людини в Білорусі та підтримки прагнення білоруського народу побудувати більш перспективне майбутнє у вільній та незалежній країні. Останні події не змусять нас відмовитися від дій, які приносять користь білоруському народу та сприяють комунікації між нашими громадянами”, – наголосила Фішер.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) діє в Білорусі з 1990-х років. Її основним завданням була допомога білорусам, у тому числі через сприяння підприємництву, малому та приватному бізнесу. Агентство допомагало сім’ям у зоні впливу радіації, дітям-сиротам. З 2020 року USAID активно бере участь у допомозі в боротьбі з COVID-19.

Читайте також:

Польща планує “радикальне” зміцнення війська через загрозу Білорусі й РФ