США закликали союзників зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

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Сполучені Штати Америки закликали союзників і партнерів зняти обмеження на постачання Україні летальної оборонної допомоги.

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер, передає “Укрінформ” в п’ятницю, 29 жовтня.

“Найперша річ, яку я хотіла би згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження – деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь, – “Н”). Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту”, – сказала Купер.

Помічниця міністра оборони США нагадала, що Штати поставили Україні та Грузії протитанкові комплекси Javelin і наголосила, що Україна й надалі перебуває у фокусі уваги США.

“Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту”, – сказала Купер.

Водночас помічниця глави Пентагону наголосила на важливості реформ в оборонній та інших сферах в Україні.

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