“Крим всередині кожного з нас”: у Києві презентують мистецький проєкт про деокупацію півострова

Оля Михайлюк, фото Новинарні

Серію мультижанрових робіт на межі між документальним та художнім про деокупацію Кримського півострова “Крим. Третій вимір” презентують у Кримському Домі.

Старт офіційної програми – у суботу, 30 жовтня, о 16:00. Триватиме експозиція до 13 листопада.

Програма на суботу, 30 жовтня:

16:00 — представлення проєкту та учасників.

16:15 — “Крим. Дивитися в очі”. Фрагменти інтерв’ю, відзнятих Олею Михайлюк в березні’2014 та в вересні’2021 — з людьми різних професій, національностей, віросповідань — з відстанню в сім з половиною років. Обговорення з авторкою та учасниками/учасницями інтерв’ю.

17:00 — представлення public art проєкту :::стежка:::

Проєкт створювався в кількох українських містах, і кожного разу візуальний образ півострову взаємодіяв з місцевим контекстом. Один з останніх об’єктів — мурал на залізничному мості в Херсоні та інкрустовані в тротуарну плитку на КПВВ “Каланчак” керамічні фрагменти з кримськотатарськими орнаментами.

17:30 — презентація інсталяції “Хайтарма. Повернення”. Артоб’єкт Рустема Скибіна — про власний дім, самоідентичність та національні культурні коди, про взаємодію з навколишнім світом і нинішню неможливість потрапити додому. За участі автора.

18:00 — аудіовізуальна робота Олі Михайлюк (Київ) та SK.EIN (Мінськ) “Ніхто не острів”. Створена на основі природних патернів — хвиль, трави, мушель — та польових записів природних шумів і мелодій Криму, що синтезуються в спільне абстрактне полотно. Митці фокусуються на реальному, але неочевидному, забутому або слабо проявленому — Кримі всередині кожного з нас й очікуванні на його повернення. До запису долучилися турецький музикант Мустафа Кизилделі, а також музиканти з України: Сурен Восканян (Маріуполь), Андрій Левченко (Київ), Рустем Асанов (Сімферополь).

18:30 — програма від створеної в рамках проєкту музичної формації — Мустафа Кизилделі (баглама), Сурен Восканян (дудук) та Андрій Левченко (перкусія).

19:00 — виступ гурту dreamdrift та неформальне спілкування.

19:40 — закриття програми.

“Цим проєктом ми не даємо рецепту про те, що робити далі. Ми, швидше, ставимо запитання та намагаємося знайти разом ці відповіді. Тема Криму для мене близька вже доволі давно. Це почалося далеко не з моменту анексії, раніше ми робили фестивалі в Криму, окремі проєкти, зокрема в Бахчисараї. Зараз важливо було повернутися до цієї теми”, – каже співавторка проєкту, мисткиня Ольга Михайлюк.

Прикметно, що інтенсивний період створення проєкту тривав на півострові Хорли в Херсонській області – акурат навпроти Криму. Використовували, зокрема, люстерко. Його історія теж цікава – з ним мисткиня вже подорожувала півостровом напередодні.

“Основною емоцією була близькість, недосяжність, відтак, і виникало запитання – яким може бути цей рух назустріч? Як він може виглядати?”, – каже пані Ольга.

У рамках цього проєкту частинкою кількох арт-об’єктів стануть тарілки з кримськотатарським орнаментом авторства художника-кераміста Рустема Скибіна – або із тріщинами, або вже розбиті. Відтак, саме тріщини стали ще однією метафорою, з якою працювали митці.

“Ми спробуємо їх розмістити… таким чином, щоби людина змогла бути уважною до тріщини – до того, що вважається недоліком чи вадою, а насправді створює привід для нових якихось зв’язків. Тобто, це дуже добре треба попрацювати зі своєю свідомістю, щоби почати тріщину сприймати як хороший привід… Скажімо, щоби зустрітися”, – переповідає ідею Оля Михайлюк.

Проект “Крим. Третій вимір” реалізується мистецькою агенцією АртПоле за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Київська програма проєкту реалізується за дружнього сприяння Агенції “proto produkciia” та Кримського дому в Києві.

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