Діти з 12 років мають носити маски в громадських місцях, – головний санлікар

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В Україні діти з 12 років повинні носити маски в громадських місцях.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню “Гордон”, яке опубліковане у п’ятницю, 29 жовтня.

За його словами, особливо важливо носити маски в громадському транспорті, місцях скупчення людей.

Виняток: у закладах освіти учні перших – четвертих класів можуть не використовувати маски.

“Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати”, – заявив Кузін.

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