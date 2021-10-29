Діти з 12 років мають носити маски в громадських місцях, – головний санлікар

В Україні діти з 12 років повинні носити маски в громадських місцях.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню “Гордон”, яке опубліковане у п’ятницю, 29 жовтня.
За його словами, особливо важливо носити маски в громадському транспорті, місцях скупчення людей.
Виняток: у закладах освіти учні перших – четвертих класів можуть не використовувати маски.
“Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати”, – заявив Кузін.
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