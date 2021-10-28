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Кабмін схвалив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб

28/10/2021 16:31

Кабінет Міністрів України схвалив “Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року”.

Про це інформує Урядовий портал у четвер, 28 жовтня.

Ключова мета Стратегії – створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах. Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав, зокрема повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також про створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання.

На сьогодні в Україні налічується більше, ніж 1,4 млн ВПО.

“Ми – Міністерство для людей і про людей. І все, що ми разом з вами, за вашої підтримки робимо, – націлене на забезпечення рівними правами і свободами наших громадян як тих, що змогли втекти від російської агресії, так і тих, хто досі перебуває в заручниках в окупантів. І ці люди хочуть відчувати перспективу. Перед нами багато завдань, варіанти вирішення яких пропонується цим документом: від створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах; забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг; забезпечення доступу до освіти; створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання і до вирішення елементарних соціальних потреб як то працевлаштування та забезпечення житлом” , – каже віцепрем‘єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він додав, що операційний план реалізації Стратегії по суті є переліком конкретних завдань та заходів із зазначенням відповідних результативних показників.

Віцепрем‘єр-міністр повідомив, що надання пільгових іпотечних кредитів у співпраці з Урядом Німеччини до кінця 2022 року дозволить забезпечити житлом щонайменше 680 сімей.

Завдяки ж наповненню фондів житла для тимчасового проживання за рахунок щорічного збільшення субвенції з державного бюджету до кінця 2024 року житлом будуть забезпечені ще щонайменше 3000 ВПО.

Окрім того, заплановане будівництво 500 та придбання 60 квартир у співпраці з Урядом Німеччини у м. Сєвєродонецьк та Краматорськ до 2025 року, що забезпечить житлом ще приблизно 1 500 осіб, а будівництво 500 квартир у співпраці з Урядом Туреччини у Києві, Миколаєві та Херсоні до кінця 2024 року дозволить забезпечити житлом ще близько 1 300 осіб.

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