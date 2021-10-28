Гризлов покинув засідання ТКГ через п’ять хвилин після початку, – Гармаш

Керівник російської делегації у ТКГ Борис Гризлов

Керівник російської делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов у середу, 27 жовтня, залишив онлайн-засідання ТКГ за п’ять хвилин після його початку.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає “Укрінформ”.

“За кілька годин після засідання ТКГ я читаю в російському інформагентстві ТАРС, що Борис Гризлов назвав його одним із найнапруженіших і найскладніших за весь час існування Мінського формату. Тому, як ви розумієте, робота точно не призупинена, якщо навіть глава російської делегації дає таку характеристику… Я не знаю, що напружувало Гризлова, але він провів перші п’ять хвилин, а потім пішов із засідання. І російську делегацію представляв пан Кульмухаметов”, – сказав Гармаш.

На його думку, вчорашнє засідання було “не найнапруженішим, і не найскладнішим”.

Сергій Гармаш припускає, що причиною поведінки Гризлова могло бути порушення на засіданні двох питань.

Насамперед про ситуацію із затриманим 13 жовтня в районі міста Золоте (підконтрольна Україні частина Луганської області) члена незаконного збройного формування “ЛНР” Андрія Косяка, який має паспорт громадянина Російської Федерації.

“Ми наполягаємо на тому, що стороною конфлікту є Росія. І РФ все більше заганяє себе, до речі, в глухий кут, заперечуючи це. Оскільки зараз ось вона порушує питання щодо повернення чомусь до Луганська, як вони кажуть, громадянина Росії Косяка. Вони вимагають до нього консульський доступ. Якщо це консульський доступ, значить, це громадянин Росії. А якщо це так, то чому ми повинні повертати його до Луганська, до того ж, не маючи при цьому офіційного запиту від Росії. І РФ ця ситуація дуже незручна. Можливо, тому Гризлов оцінив її як одну з найнапруженіших і найскладніших”, – розповів представник УкрТКГ.

Другим гострим питанням на засіданні ТКГ було застосування Україною на Донбасі турецького безпілотного літального апарату Bayraktar.

“Ми підтвердили, що справді був задіяний Bayraktar, адже він давав змогу з найменшими втратами та з хірургічною точністю придушити вогневу точку противника. Останнім часом ворог активізував свої дії, посилив конфронтацію на фронті. Для того, щоби знизити цю напругу, нам довелося вжити заходів щодо придушення вогневої точки”, – додав Гармаш.

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