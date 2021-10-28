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Командувач ВМС Неїжпапа нагородив учасників рятувальної операції корабля “Балта”. ВІДЕО

28/10/2021 12:32

У Києві Командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа урочисто нагородив учасників рятувальної операції та ліквідації наслідків аварії на судні розмагнічування “Балта”.

Про це інформує ТРК “Бриз”.

Йдеться про екіпажі спеціалізованого флоту казенного підприємства “Морська Пошуково-Рятувальна Служба”, “Держгідрографії”, філії “Дельта-Лоцман” Адміністрації морських портів України, а також офіцерів, старшин та матросів ВМСУ.

Нагадаємо, 12 жовтня під час виконання завдань за призначенням судно розмагнічування “Балта” ВМС України зазнало серйозних пошкоджень при спробі швартування в умовах сильного шторму до причалу острова Зміїний.

У кормовій частині судна було затоплено кілька відсіків, двоє моряків були травмовані.

Військово-Морські сили розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення, на допомогу екіпажу вийшов аварійно-рятувальний загін, були задіяні плавзасоби морської пошуково-рятувальної служби, Державної прикордонної служби України, “Держгідрографії” та філії “Дельта-Лоцман” – усього вісім кораблів та катерів і чотири вертольоти окремої морської авіаційної бригади.

Льотчики та моряки різних відомств, об’єднавши зусилля, у цій складній ситуації відпрацювали чітко та злагоджено.

За проведення робіт із пошуку та надання допомоги аварійному судну Командувач ВМС України нагородив двадцятьох цивільних моряків. А також нагородив і членів екіпажу судна розмагнічування “Балта” за професіоналізм, вмілі та рішучі дії під час ліквідації аварії.

Контр-адмірал Олексій Неїжпапа особливо відзначив, що саме висока фахова підготовка особового складу усіх задіяних у ліквідації аварії відомств відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля та довела, що українські військові та цивільні моряки готові до будь-яких позаштатних ситуацій в морі та здатні вміло реагувати на них.

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