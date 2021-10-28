Apple Music виправив карту з “російським” Кримом

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Додаток для музикантів Apple Music for Artists виправив свої карти, на яких український півострів Крим був позначений як територія Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба посольства України у США.

“Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня Міністерство закордонних справ України доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоби розібратися, чому в застосунку Apple Music окупований Крим зображений як частина Росії.

Тоді речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України.

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