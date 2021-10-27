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В Україні випробовуватимуть дві нові вакцини від “ковіду”

27/10/2021 19:43

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу. Запит на випробування подала компанія Sanofi.

Відповідний наказ МОЗ опублікований на сайті відомства у середу, 27 жовтня.

Згідно з наказом міністерства, в Україні будуть проводити модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.

Дослідження триватиме в таких закладах:

  • “Центр сімейної медицини плюс” (Київ);
  • “Едельвейс Медікс” (Київ);
  • “Медбуд-Клінік” (Київ);
  • Медичний центр “Салютем” (Вінниця);
  • Медична клініка “Благомед” (Київ).

Як інформувала “Новинарня“, регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna.

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