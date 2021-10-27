В Україні випробовуватимуть дві нові вакцини від “ковіду”

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу. Запит на випробування подала компанія Sanofi.
Відповідний наказ МОЗ опублікований на сайті відомства у середу, 27 жовтня.
Згідно з наказом міністерства, в Україні будуть проводити модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.
Дослідження триватиме в таких закладах:
Як інформувала “Новинарня“, регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna.
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