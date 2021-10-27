Україна пропонує Польщі провести міжнародний аудит пунктів пропуску на кордоні

Фото: пресслужба ДПСУ

Україна запропонувала Польщі провести незалежний міжнародний аудит роботи пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні.

Про це інформує пресслужба Мінінфраструктури в середу, 27 жовтня.

Міністри інфраструктури двох країн – Олександр Кубраков та Анджей Адамчик – обговорювали проблему з дозволами на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, а також конкретні проєкти з розвитку пасажирських і вантажних перевезень між Україною та Польщею.

“Польська сторона наполягає на тому, що питання надання дозволів напряму залежить від покращення ситуації з чергами на українсько-польському кордоні. Однак, і ми це неодноразово проговорювали на міжнародних зустрічах, проблеми з чергами спостерігаються з двох сторін. Це підтвердять і українські перевізники.

Щоб вийти з цієї ситуацію, ми запропонували провести незалежний міжнародний аудит роботи прикордонних та митних служб, виявлення вузьких місць, а за результатами проведеного аудиту прийняти відповідні спільні рішення які покращать ситуацію на кордоні”, – сказав Кубраков.

Урядовець додав, що Україна здійснює низку проектів для покращення умов для перевізників і пасажирів, у тому числі новими дорогами, налагодженням залізничного сполучення та модернізацією пунктів пропуску.

Серед таких Мінінфраструктури називає початок будівництва пасажирської ділянки в пункті пропуску “Краківець”, початок будівництва в пункті пропуску “Шегині”, облаштування сервісної зони перед пунктом пропуску “Ягодин”, розвиток 262-х кілометрового маршруту Краківець-Львів, розвиток дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин – від кордону до Ковеля, капітальні ремонти 59 км доріг до кордону в рамках “Польського кредиту”, початок будівництва гілки залізниці з Польщі в Трускавець (відновлення залізничної колії на території України у сполученні Мальховіце — Нижанковичі).

Читайте також:

Польща планує “радикальне” зміцнення війська через загрозу Білорусі й РФ