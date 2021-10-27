Україна очолить стратегію Євросоюзу для Дунайського регіону на 2022 рік

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Україна очолить стратегію Європейського Союзу для Дунайського регіону на 2022 рік.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає “Європейська правда” в середу, 27 жовтня.

“Сьогодні Україна офіційно очолить стратегію Європейського Союзу для Дунайського регіону на наступний рік. Наголошу, що Україна стане першою державою, яка, не будучи членом ЄС, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні”, – повідомив глава МЗС.

Офіційна церемонія передачі головування від Словаччини до України має відбутися у Братиславі.

Україна буде представлена делегацією на чолі з заступником міністра розвитку громад і територій, національним координатором Ігорем Корховим.

“Україна братиме участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні держав-членів. Разом з головуванням у Дунайській комісії, це свідчить про утвердження нашої держави як європейського гравця в Центральній Європі”, – зазначив Кулеба.

Він подякував Єврокомісії та країнам-учасницям стратегії за підтримку української ініціативи.

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